DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Siemens Healthineers-Aktie statt. Der Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 48,31 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,070 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie auf 54,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,72 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 113,72 EUR, was einer positiven Performance von 13,72 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Siemens Healthineers eine Marktkapitalisierung von 61,45 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Siemens Healthineers-Papiers lag beim Börsengang bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at