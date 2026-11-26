Am 26.11.2023 wurde die Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 51,48 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,943 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,35 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils am 25.11.2026 auf 42,91 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 16,65 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Siemens Healthineers zuletzt 48,46 Mrd. Euro wert. Am 16.03.2018 wagte die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at