WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

Lohnendes Siemens Healthineers-Investment? 15.01.2026 10:03:27

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr gekostet

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Siemens Healthineers gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siemens Healthineers-Aktie an diesem Tag 51,52 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,941 Siemens Healthineers-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.01.2026 91,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,05 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,68 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 52,20 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Zum Börsendebüt des Siemens Healthineers-Papiers wurde der Erstkurs mit 29,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Siemens AG

