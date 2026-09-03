Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Siemens Healthineers-Performance
|
03.09.2026 10:04:02
DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren verloren
Die Siemens Healthineers-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 45,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Siemens Healthineers-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,183 Siemens Healthineers-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (39,46 EUR), wäre die Investition nun 86,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,84 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Siemens Healthineers eine Börsenbewertung in Höhe von 43,98 Mrd. Euro. Das Siemens Healthineers-IPO fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Siemens Healthineers-Papiers wurde der Erstkurs mit 29,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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