DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Siemens Healthineers-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Siemens Healthineers-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie betrug an diesem Tag 53,74 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investierten, hätten nun 186,081 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 6 466,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,34 Prozent verringert.

Der Marktwert von Siemens Healthineers betrug jüngst 38,38 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Papiere an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Zum Börsendebüt des Siemens Healthineers-Papiers wurde der Erstkurs mit 29,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at