DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Siemens Healthineers-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Siemens Healthineers-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50,32 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hat, hat nun 198,728 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 41,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 247,22 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 247,22 EUR entspricht einer negativen Performance von 17,53 Prozent.

Siemens Healthineers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,60 Mrd. Euro gelistet. Die Siemens Healthineers-Aktie wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Siemens Healthineers-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

