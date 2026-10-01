DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 48,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,833 Siemens Healthineers-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 791,04 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Papiers am 30.09.2026 auf 37,97 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 20,90 Prozent.

Insgesamt war Siemens Healthineers zuletzt 43,26 Mrd. Euro wert. Siemens Healthineers-Papiere wurden am 16.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at