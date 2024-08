DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Siemens Healthineers eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.08.2021 wurde das Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 57,86 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 172,831 Siemens Healthineers-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48,94 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 458,35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,42 Prozent verringert.

Der Siemens Healthineers-Wert an der Börse wurde auf 54,60 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Aktie fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie auf 29,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at