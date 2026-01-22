DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Siemens Healthineers-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 22.01.2023 wurde die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Siemens Healthineers-Papier bei 48,14 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,773 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 906,31 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 21.01.2026 auf 43,63 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,37 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Siemens Healthineers eine Börsenbewertung in Höhe von 49,72 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 wagte die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Siemens Healthineers-Papiers wurde der Erstkurs mit 29,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at