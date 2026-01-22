Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Siemens Healthineers-Investment im Blick
|
22.01.2026 10:03:51
DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.01.2023 wurde die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Siemens Healthineers-Papier bei 48,14 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,773 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 906,31 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 21.01.2026 auf 43,63 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,37 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Siemens Healthineers eine Börsenbewertung in Höhe von 49,72 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 wagte die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Siemens Healthineers-Papiers wurde der Erstkurs mit 29,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX in Grün (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
21.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG