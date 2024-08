DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.08.2023 wurde das Siemens Healthineers-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 52,28 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hat, hat nun 19,128 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 31.07.2024 949,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,63 EUR belief. Damit wäre die Investition um 5,07 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich jüngst auf 59,51 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Papiere fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Siemens Healthineers-Aktie lag damals bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at