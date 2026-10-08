Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Lohnender Siemens Healthineers-Einstieg?
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08.10.2026 10:03:23
DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Siemens Healthineers-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Siemens Healthineers-Aktie bei 55,52 EUR. Bei einem Siemens Healthineers-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,115 Siemens Healthineers-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie auf 38,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 945,24 EUR wert. Damit wäre die Investition um 30,55 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Siemens Healthineers eine Marktkapitalisierung von 42,61 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Siemens Healthineers-Papiers fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Ein Siemens Healthineers-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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