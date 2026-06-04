DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,11 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 216,873 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.06.2026 7 265,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,50 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 265,24 EUR entspricht einer negativen Performance von 27,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 38,10 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Papiere an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Das Siemens Healthineers-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at