Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Performance unter der Lupe
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04.06.2026 10:04:00
DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,11 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 216,873 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.06.2026 7 265,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,50 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 265,24 EUR entspricht einer negativen Performance von 27,35 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 38,10 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Papiere an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Das Siemens Healthineers-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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