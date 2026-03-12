DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Siemens Healthineers eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,46 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 190,621 Siemens Healthineers-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 493,33 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 11.03.2026 auf 39,31 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,07 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Siemens Healthineers jüngst 43,90 Mrd. Euro wert. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Siemens Healthineers-Papiers belief sich damals auf 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at