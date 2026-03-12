Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Rentable Siemens Healthineers-Anlage?
|
12.03.2026 10:03:19
DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,46 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 190,621 Siemens Healthineers-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 493,33 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 11.03.2026 auf 39,31 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,07 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Siemens Healthineers jüngst 43,90 Mrd. Euro wert. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Siemens Healthineers-Papiers belief sich damals auf 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
09.03.26
|Kaufen von DZ BANK für Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.at)
|
09.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
05.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.03.26
|XETRA-Handel: DAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
05.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|11.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|38,87
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.