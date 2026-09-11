Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Performance unter der Lupe
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11.09.2026 10:03:35
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Symrise-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Symrise-Papier bei 65,69 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hat, hat nun 152,230 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 87,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 390,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,90 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 12,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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