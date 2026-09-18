Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Langfristige Anlage
|
18.09.2026 10:04:01
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingefahren
Symrise-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Symrise-Aktie bei 78,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,279 Symrise-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Symrise-Papiers auf 90,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,25 Prozent gesteigert.
Symrise markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
|
09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
17.09.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.09.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|88,78
|-1,40%