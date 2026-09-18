DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Symrise eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Symrise-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Symrise-Aktie bei 78,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,279 Symrise-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Symrise-Papiers auf 90,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,25 Prozent gesteigert.

Symrise markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at