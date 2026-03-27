DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Symrise-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Symrise-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Symrise-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58,84 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 169,952 Anteilen. Die gehaltenen Symrise-Anteile wären am 26.03.2026 12 117,61 EUR wert, da der Schlussstand 71,30 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,18 Prozent angezogen.

Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 9,97 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at