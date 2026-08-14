Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Symrise-Investment
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14.08.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Symrise-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67,63 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,786 Symrise-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (89,32 EUR), wäre das Investment nun 1 320,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,07 Prozent vermehrt.
Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 12,30 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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