Rentable Symrise-Anlage? 30.01.2026 10:03:53

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Symrise-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Symrise-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Symrise-Aktie 59,46 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,682 Symrise-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 70,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,17 EUR wert. Damit wäre die Investition um 19,17 Prozent gestiegen.

Symrise war somit zuletzt am Markt 10,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

