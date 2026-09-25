Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Profitabler Symrise-Einstieg?
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25.09.2026 10:03:40
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Symrise-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 88,68 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Symrise-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,276 Symrise-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 051,42 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 24.09.2026 auf 93,24 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,14 Prozent zugenommen.
Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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