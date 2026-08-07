DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie gebracht.

Am 07.08.2021 wurden Symrise-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 125,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Symrise-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,795 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 91,82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,04 Prozent verringert.

Symrise wurde am Markt mit 12,55 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at