Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Symrise-Performance
|
13.11.2026 10:03:46
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Symrise-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Symrise-Anteile an diesem Tag 73,38 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 136,277 Symrise-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 96,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 210,68 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,11 Prozent angezogen.
Symrise erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|97,28
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.