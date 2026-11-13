DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Symrise-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Symrise-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Symrise-Anteile an diesem Tag 73,38 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 136,277 Symrise-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 96,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 210,68 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,11 Prozent angezogen.

Symrise erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at