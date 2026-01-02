Symrise Aktie
02.01.2026 10:03:35
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient
Am 02.01.2016 wurden Symrise-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Symrise-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 61,33 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 163,052 Symrise-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 68,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 231,05 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,31 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Symrise eine Börsenbewertung in Höhe von 9,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
