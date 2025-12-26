Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Profitabler Symrise-Einstieg?
|
26.12.2025 10:03:34
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Symrise-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Symrise-Papier bei 107,55 EUR. Bei einem Symrise-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92,980 Symrise-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 68,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 357,97 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 36,42 Prozent.
Der Marktwert von Symrise betrug jüngst 9,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Symrise
