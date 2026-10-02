Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Profitable Symrise-Investition?
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02.10.2026 10:04:08
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingebracht
Am 02.10.2021 wurde die Symrise-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Symrise-Papier bei 113,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Symrise-Papier investiert hätte, hätte er nun 88,496 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Symrise-Papiers auf 90,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 998,23 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,02 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Symrise belief sich zuletzt auf 12,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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