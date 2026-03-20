DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Symrise eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Symrise-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 99,84 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Symrise-Aktie investierten, hätten nun 10,016 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Symrise-Aktie auf 69,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 698,12 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 30,19 Prozent.

Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at