Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Hochrechnung
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20.03.2026 10:04:04
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet
Das Symrise-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 99,84 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Symrise-Aktie investierten, hätten nun 10,016 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Symrise-Aktie auf 69,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 698,12 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 30,19 Prozent.
Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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