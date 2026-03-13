Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Symrise-Anlage unter der Lupe
|
13.03.2026 10:03:45
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Symrise-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 93,54 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,069 Symrise-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.03.2026 gerechnet (73,10 EUR), wäre das Investment nun 78,15 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 21,85 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Symrise eine Marktkapitalisierung von 10,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Symrise auf 81,20 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
10.03.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Symrise auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro (dpa-AFX)