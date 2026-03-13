Symrise Aktie

Symrise-Anlage unter der Lupe 13.03.2026 10:03:45

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Symrise-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 93,54 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,069 Symrise-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.03.2026 gerechnet (73,10 EUR), wäre das Investment nun 78,15 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 21,85 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Symrise eine Marktkapitalisierung von 10,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Symrise

