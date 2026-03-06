Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Lukrative Symrise-Investition?
|
06.03.2026 10:03:46
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen
Das Symrise-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 95,64 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Symrise-Aktie investierten, hätten nun 104,559 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2026 auf 72,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 599,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,01 Prozent verringert.
Symrise erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Symrise
