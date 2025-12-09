DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volkswagen (VW) vz-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Volkswagen (VW) vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 84,34 EUR. Bei einem Volkswagen (VW) vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,186 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 106,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,10 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 26,10 Prozent.

Volkswagen (VW) vz wurde am Markt mit 52,95 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at