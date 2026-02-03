DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Volkswagen (VW) vz-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Volkswagen (VW) vz-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 94,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,571 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (102,75 EUR), wäre das Investment nun 1 086,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,62 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Volkswagen (VW) vz eine Marktkapitalisierung von 51,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at