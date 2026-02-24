DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Volkswagen (VW) vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 98,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,152 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (99,90 EUR), wäre die Investition nun 1 014,21 EUR wert. Damit wäre die Investition 1,42 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Volkswagen (VW) vz zuletzt 50,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

