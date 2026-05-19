DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Volkswagen (VW) vz-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Volkswagen (VW) vz-Papier statt. Der Schlusskurs der Volkswagen (VW) vz-Anteile betrug an diesem Tag 128,15 EUR. Bei einem Volkswagen (VW) vz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,803 Volkswagen (VW) vz-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Volkswagen (VW) vz-Aktien wären am 18.05.2026 684,98 EUR wert, da der Schlussstand 87,78 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,50 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Volkswagen (VW) vz einen Börsenwert von 44,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at