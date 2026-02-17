Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Frühes Investment
|
17.02.2026 10:11:40
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren gekostet
Am 17.02.2021 wurde die Volkswagen (VW) vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Volkswagen (VW) vz-Anteile betrug an diesem Tag 161,38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,620 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (102,30 EUR), wäre die Investition nun 63,39 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,61 Prozent verringert.
Der Marktwert von Volkswagen (VW) vz betrug jüngst 51,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
