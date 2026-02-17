DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.02.2021 wurde die Volkswagen (VW) vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Volkswagen (VW) vz-Anteile betrug an diesem Tag 161,38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,620 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (102,30 EUR), wäre die Investition nun 63,39 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,61 Prozent verringert.

Der Marktwert von Volkswagen (VW) vz betrug jüngst 51,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at