DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 01.09.2021 wurden Volkswagen (VW) vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 201,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,974 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Volkswagen (VW) vz-Papiers auf 77,68 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 386,37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Volkswagen (VW) vz einen Börsenwert von 39,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at