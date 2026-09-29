DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Volkswagen (VW) vz-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Volkswagen (VW) vz-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 196,04 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investierten, hätten nun 51,010 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 3 615,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,88 EUR belief. Mit einer Performance von -63,84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Volkswagen (VW) vz-Wert an der Börse wurde auf 35,62 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at