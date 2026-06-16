Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Lukrativer Volkswagen (VW) vz-Einstieg? 16.06.2026 10:03:56

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Volkswagen (VW) vz-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 117,55 EUR. Bei einem Volkswagen (VW) vz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,070 Volkswagen (VW) vz-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 90,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 692,05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 45,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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06.05.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 86,14 -2,49% Volkswagen (VW) AG Vz.

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