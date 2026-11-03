Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Rentable Volkswagen (VW) vz-Investition?
|
03.11.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren verloren
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Volkswagen (VW) vz-Anteile bei 119,20 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,389 Volkswagen (VW) vz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (70,24 EUR), wäre die Investition nun 589,26 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 41,07 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Volkswagen (VW) vz eine Börsenbewertung in Höhe von 34,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gl0ck / Shutterstock.com
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