Lukrative Volkswagen (VW) vz-Investition? 06.01.2026 10:03:44

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Volkswagen (VW) vz-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Volkswagen (VW) vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 89,48 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hat, hat nun 1,118 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (103,35 EUR), wäre die Investition nun 115,50 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15,50 Prozent gestiegen.

Volkswagen (VW) vz war somit zuletzt am Markt 51,90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

