DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Volkswagen (VW) vz-Aktie an diesem Tag bei 121,54 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,823 Volkswagen (VW) vz-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 90,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,51 EUR wert. Damit wäre die Investition 25,49 Prozent weniger wert.

Der Volkswagen (VW) vz-Wert an der Börse wurde auf 46,36 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at