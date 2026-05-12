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Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Rentables Volkswagen (VW) vz-Investment? 12.05.2026 10:04:15

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Volkswagen (VW) vz-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Volkswagen (VW) vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag 205,60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,486 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 42,80 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Papiers am 11.05.2026 auf 88,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,20 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Volkswagen (VW) vz eine Börsenbewertung in Höhe von 44,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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06.05.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
30.04.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
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