DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Volkswagen (VW) vz-Papier an diesem Tag 167,90 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hat, hat nun 5,956 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 556,88 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Anteils am 12.08.2024 auf 93,50 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 44,31 Prozent.

Volkswagen (VW) vz wurde am Markt mit 48,96 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at