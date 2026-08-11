Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Frühe Anlage
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11.08.2026 10:04:10
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Volkswagen (VW) vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 127,10 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,868 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (75,42 EUR), wäre das Investment nun 593,39 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40,66 Prozent.
Jüngst verzeichnete Volkswagen (VW) vz eine Marktkapitalisierung von 37,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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