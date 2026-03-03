Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Profitable Volkswagen (VW) vz-Investition?
|
03.03.2026 10:04:01
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag bei 106,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 93,897 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 96,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 083,57 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,16 Prozent.
Volkswagen (VW) vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,84 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:30
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:30
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|93,04
|-4,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag kräftig im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.