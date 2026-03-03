DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag bei 106,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 93,897 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 96,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 083,57 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,16 Prozent.

Volkswagen (VW) vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,84 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

