Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Volkswagen (VW) vz-Investmentbeispiel 18.08.2026 10:03:34

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Volkswagen (VW) vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 98,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Volkswagen (VW) vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 101,133 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 73,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 404,94 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 25,95 Prozent vermindert.

Volkswagen (VW) vz war somit zuletzt am Markt 36,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 73,64 0,82% Volkswagen (VW) AG Vz.

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