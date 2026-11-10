DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Volkswagen (VW) vz eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Volkswagen (VW) vz-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 95,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert, befänden sich nun 104,493 Volkswagen (VW) vz-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (70,20 EUR), wäre das Investment nun 7 335,42 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 26,65 Prozent.

Der Marktwert von Volkswagen (VW) vz betrug jüngst 35,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at