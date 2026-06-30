Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Lohnender Volkswagen (VW) vz-Einstieg? 30.06.2026 10:03:52

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 30.06.2023 wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag 122,94 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,134 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 580,45 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Papiers am 29.06.2026 auf 71,36 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,96 Prozent verringert.

Volkswagen (VW) vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,41 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com

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