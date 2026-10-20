Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Rentabler Volkswagen (VW) vz-Einstieg?
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20.10.2026 10:03:36
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren bedeutet
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag bei 103,14 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hat, hat nun 96,956 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 736,47 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Papiers am 19.10.2026 auf 69,48 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 32,64 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 34,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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