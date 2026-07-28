Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Volkswagen (VW) vz-Investition im Blick
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28.07.2026 10:03:44
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Volkswagen (VW) vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 121,28 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 82,454 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 832,78 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Papiers am 27.07.2026 auf 70,74 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,67 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Volkswagen (VW) vz eine Marktkapitalisierung von 36,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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