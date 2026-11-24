So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Volkswagen (VW) vz-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Volkswagen (VW) vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie betrug an diesem Tag 172,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,801 Anteilen. Die gehaltenen Volkswagen (VW) vz-Anteile wären am 23.11.2026 371,04 EUR wert, da der Schlussstand 63,96 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 62,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Volkswagen (VW) vz eine Marktkapitalisierung von 31,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at