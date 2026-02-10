DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Volkswagen (VW) vz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 77,760 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 846,03 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Anteils am 09.02.2026 auf 100,90 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 21,54 Prozent.

Volkswagen (VW) vz war somit zuletzt am Markt 50,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at