Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Volkswagen (VW) vz-Dividende
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19.06.2026 10:02:33
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: Volkswagen (VW) vz zahlt weniger Dividende aus
Wie im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz am 18.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 5,26 EUR. So fiel die Volkswagen (VW) vz-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 17,30 Prozent. Volkswagen (VW) vz zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 4,46 Mrd. EUR. Damit wurde die Volkswagen (VW) vz-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 22,82 Prozent reduziert.
Volkswagen (VW) vz- Ausschüttungsrendite im Blick
Das Volkswagen (VW) vz-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 84,10 EUR in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf das Volkswagen (VW) vz-Papier erfolgt am 19.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Volkswagen (VW) vz-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Das Volkswagen (VW) vz-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 5,08 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 7,14 Prozent.
Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung
Im Zeitraum von 1 Jahr reduzierte sich der Volkswagen (VW) vz-Aktienkurs via XETRA um 2,82 Prozent. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 3,05 Prozent statt.
Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup
Im Vergleich mit der Peergroup (BMW, Mercedes-Benz Group (ex Daimler), Porsche Automobil) erweist sich Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 als überlegenste Dividenden-Aktie. Bei der Dividendenrendite unterliegt der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenausschüttung. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup in puncto Dividendenauszahlung ist Volkswagen (VW) vz mit einer Dividende in Höhe von 4,46 Mrd. EUR. Bei der Dividendenrendite liegt derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ganz vorn mit 3,50 Prozent.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Volkswagen (VW) vz
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 5,87 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 7,32 Prozent zulegen.
Hauptdaten der Volkswagen (VW) vz-Aktie
Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Volkswagen (VW) vz steht aktuell bei 40,602 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Volkswagen (VW) vz verfügt über ein KGV von aktuell 7,78. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Volkswagen (VW) vz auf 321,913 Mrd.EUR, das EPS machte 13,35 EUR aus.
Redaktion finanzen.at
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